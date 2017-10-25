"Лаборатория Касперского" случайно получила доступ к файлам Агентства по нацбезопасности США

25.10.2017, 16:10

"Лаборатория Касперского" случайно держала доступ к файлам, которые были связаны с Агентством национальной безопасности США. Об этом рассказал основатель компании Евгений Касперский, пишет "Meduza.

Изданий отмечает, что в 2014 году аналитики компании сообщили ему, что загрузили данные о команде хакеров Equation Group, однако среди них оказались также и документы агентва нацбезекы США.

Сообщается, что файлы попали в "Лабораторию" в рамках стандартной процедуры загрузки исследуемых вирусов с компьютеров пользователей, и сразу же были удалены.

Российская корпорация по разработке программного обеспечения "Лаборатория Касперского" 12 октября заявила о расширении сотрудничества с Международной организацией уголовной полиции (Интерпол), согласившись поделиться информацией о киберугрозах.

Соответствующее соглашение стороны подписали после того, как Кремль назвал "абсурдными" сообщения СМИ о том, по данным израильской разведки, российские правительственные хакеры использовали программное обеспечения "Касперского" с целью шпионажа. 10 октября газета New York Times сообщила, что израильские агенты из разведки проникли в сеть "Касперского" и, обнаружив вторжение российских хакеров, предупредили об этом Соединенные Штаты. Об этом сообщает УНИАН.