В Киевской области убили участника АТО

24.10.2017, 16:11

В городе Кагарлык Киевской области между родными братьями и компанией молодых людей вспыхнул конфликт. Во время драки один из нападавших выхватил нож и нанес старшему из братьев проникающие ранения.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

"33-летнему мужчине диагностировали проникающие ножевые ранения грудной клетки и брюшной полости. К сожалению, спасти жизнь ему врачам не удалось, он скончался на операционном столе", - говорится в сообщении полиции.

В свою очередь 31-летний младший брат во время драки получил проникающее ножевое ранение груди.

Работники полиции разыскивают лиц, причастных к совершению этого преступления. Открыто уголовное производство по статье "умышленное убийство". Об этом сообщают Подробности.ua.