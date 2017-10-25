МИД: Среди похищенных у берегов Нигерии моряков есть украинец

25.10.2017, 15:59

В водах Нигерии пираты похитили из немецкого контейнерного судна шесть членов экипажа, среди которых был украинец. Эту информацию подтвердил представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

Он отметил, что получил такие данные от генконсульства Украины в Гамбурге. Там, в свою очередь, сослались на немецкую компанию, которая является судовладельцем.

Украинские дипломаты в Германии и представители компании выясняют "местонахождение членов экипажа указанного судна", уточнил г-н Кирилич.

Ранее благотворительная организация "Фонд помощи морякам "Ассоль" распространила информацию, что украинский моряк попал в плен пиратов у берегов Нигерии. Об этом сообщает BBC Украинская служба.