В Харькове студент открыл стрельбу по прохожим

26.10.2017, 16:24

В центре Харькова молодой человек открыл стрельбу с балкона.

Соответствующий ролик парень выложил на своей странице в Instagram, подписав его словами "За друзей не жалко стрел". Сейчас этот аккаунт уже закрыт.

Как сообщает местное издание NewsRoom, инцидент произошел на улице Пушкинской. Стрелок находился в доме No 54.

Ранее этот молодой человек выкладывал фотографию с пистолетом возле деканата Харьковского национального университета имени Каразина.

В пресс-службе ХНУ имени Каразина, в свою очередь, подтвердили, что фото с оружием было сделано в университете и сообщили, что выясняют, их ли это студент.

Как рассказали в местной полиции, правоохранители будут проводить по данному поводу проверку, а также выяснять, являлось ли оружие боевым или травматическим. Об этом сообщают Подробности.ua