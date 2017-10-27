Мингрегион и IDLO будут разрабатывать градостроительный кодекс

27.10.2017, 14:08

Разработка градостроительного кодекса и Концепции публичного управления в сфере строительства, упрощение процедур закупок строительных работ за бюджетные средства, развитие системы предоставления админуслуг - это новые направления сотрудничества Минрегиона и Международной организации права развития (International Development Law Organization - IDLO) в 2018 году.

Об этом по результатам встречи с Генеральным директором IDLO Айрин Хан и директором IDLO в Украине Леваном Дучидзе сообщил на своей странице в FB вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

"С октября 2016 года Минрегион начал работать с IDLO над внедрением мероприятий в рамках правительственно-общественной инициативы "Вместе против коррупции". В рамках проекта международной технической помощи эксперты организации предоставляют профессиональные консультации по разработке нормативно-правовой базы относительно дерегуляции в строительной отрасли и пересмотра ГСН. Продолжаем сотрудничество и в следующем году и расширяем спектр экспертной помощи", - отметил Геннадий Зубко.

IDLO является единственной международной межправительственной организацией, которая наделена мандатом утверждения принципов верховенства права. Сейчас IDLO работает более чем в 90 странах в сфере законности, укрепления институтов власти, доступа к правосудию и устойчивого развития.

Инф. Пресс-службы Вице-премьер-министра Украины.