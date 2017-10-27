СБУ подозревает заместителя мэра Вышгорода в сбыте наркотиков

27.10.2017, 14:21

Сотрудники Службы безопасности задержали заместителя мэра Вышгорода в Киевской области по подозрению в незаконном хранении и распространении наркотиков. Чиновник также подозревается в хищении бюджетных средств, сообщает пресс-служба СБУ.

Сотрудники спецслужбы уточняют, что чиновник подозревается в том, что якобы вместе со служащими горсовета причастен к незаконному завладению бюджетными средствами, которые должны были быть потрачены на ремонт в жилых домах районного центра.

"Правоохранители задокументировали, что в акты приема выполненных работ в 2016-2017 годах чиновники вносили завышенные данные об объемах и стоимости проведенных ремонтов. Часть выделенных из бюджета средств перечислялась на счета фиктивных предприятий и присваивалась злоумышленниками", - говорится в сообщении.

По факту открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 (присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением) УК Украины. Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой и Нацполицией провели обыски по месту жительства и в офисах фигурантов дела, в ходе которых изъяли финансово-хозяйственную документацию и электронные носители информации. Сейчас эксперты устанавливают размер ущерба, причиненного городскому бюджету.

В частной столичной и арендованной в Вышгороде заместителем мэра квартирах оперативники спецслужбы изъяли кокаин, амфетамин и марихуану; ранее были задокументированы попытки реализации чиновником наркотиков, утверждают в СБУ.

Чиновнику объявили о подозрении по ч. 1 ст. 307 (незаконное хранение наркотиков) и ч. 2 ст. 309 (незаконный сбыт, совершенный повторно) УК Украины. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.