Китай согласовал маршруты нового Шелкового пути через Украину

31.10.2017, 16:51

Первый железнодорожный транзит по территории Украины в рамках нового Шелкового пути может быть осуществлен уже в конце текущего - начале следующего года.

Об этом сообщила пресс-служба Агентства государственного резерва Украины (Госрезерва) со ссылкой на главу ведомства Вадима Мосийчука.

Согласно сообщению, на данный момент китайская сторона уже согласовала новые маршруты следования поездов из Чжэнчжоу в Словакию, Польшу, Венгрию, и эти маршруты будут проходить по территории Украины.

По его словам, Госрезерв уже активно работает с Мининфраструктуры по определению точных маршрутов поездов. На данный момент китайские эксперты при содействии министерства уже побывали на станциях Чоп и Мостицкая, смогли оценить их преимущества и мощности. Свои мощности для полномасштабного начала проекта готовят и предприятия системы Госрезерва.

По его словам, китайская сторона очень заинтересована в экспорте качественного украинского продовольствия, в частности, муки, конфет, водки, масла и тому подобное.

По словам президента Международной торговой палаты "Шелкового пути" Лю Цзяньчжуна, Украина из-за географического положения является неотъемлемой частью и связующим звеном стран-участниц китайского инфраструктурного проекта "Шелковый путь".

"Шелковый путь" в обход России, применившей ограничение украинского транзита, является альтернативным способом доставки украинских товаров в направлении стран Средней Азии, включая Казахстан, Азербайджан и Туркменистан. Об этом сообщает УНИАН.