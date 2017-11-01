Активы работающих банков Украины выросли на 30 миллиардов

01.11.2017, 15:34

Активы работающих банков Украины, без учета неплатежеспособных финансовых учреждений, за сентябрь 2017 года выросли на 29,733 миллиарда гривень, или на 2,4%, - до 1,280 триллиона гривень.

Платежеспособные банки получили 3,4 миллиарда прибыли против убытка годом ранее

Как сообщается на сайте Национального банка Украины, в январе-сентябре активы выросли на 24,412 миллиарда гривень, или на 1,9%.

Также сообщается, что по состоянию на 1 октября количество работающих в Украине банков, имеющих лицензию на осуществление банковской деятельности, составило 88, в том числе 38 банков с иностранным капиталом.

По состоянию на начало 2016 года активы работающих в Украине банков составляли 1,254 триллиона гривень, а количество работающих банков - 117. Об этом сообщает УНИАН.