Минфин приветствует запуск системы бесконтактных платежей Android Pay

Министерство финансов приветствует запуск системы бесконтактных платежей Android Pay.
Министр финансов Александр Данилюк принял участие в официальном запуске Android Pay в Украине. Вместе с Генеральным директором Google Ukraine Дмитрием Шоломко vинистр протестовал легкость использования системы.
"Украина стала пятнадцатой страной в мире, где работает система бесконтактных платежей Android Pay. Приветствую команды Google Украина, Приватбанка, Ощадбанка с этим достижением! Запуск Android Pay - это еще одно доказательство того, что украинский рынок является привлекательным для ведущих инновационных компаний", - сказал Министр финансов Александр Данилюк.
Он добавил, что благодаря подобным сервисам Украина движется в сторону cashless economy, в которой нет коррупции и злоупотреблений.
Сервис Android Pay позволяет осуществлять покупки оф-лайн и он-лайн с помощью смартфона. Сейчас в Украине Android Pay работает с картами Visa и Mastercard клиентов Приватбанка и Ощадбанка, но список банков будет постоянно обновляться, отмечают в Google Ukraine.
Инф. Пресс-службы Министерства финансов Украины.