Минфин приветствует запуск системы бесконтактных платежей Android Pay

01.11.2017, 15:50

Министерство финансов приветствует запуск системы бесконтактных платежей Android Pay.

Министр финансов Александр Данилюк принял участие в официальном запуске Android Pay в Украине. Вместе с Генеральным директором Google Ukraine Дмитрием Шоломко vинистр протестовал легкость использования системы.

"Украина стала пятнадцатой страной в мире, где работает система бесконтактных платежей Android Pay. Приветствую команды Google Украина, Приватбанка, Ощадбанка с этим достижением! Запуск Android Pay - это еще одно доказательство того, что украинский рынок является привлекательным для ведущих инновационных компаний", - сказал Министр финансов Александр Данилюк.

Он добавил, что благодаря подобным сервисам Украина движется в сторону cashless economy, в которой нет коррупции и злоупотреблений.

Сервис Android Pay позволяет осуществлять покупки оф-лайн и он-лайн с помощью смартфона. Сейчас в Украине Android Pay работает с картами Visa и Mastercard клиентов Приватбанка и Ощадбанка, но список банков будет постоянно обновляться, отмечают в Google Ukraine.

Инф. Пресс-службы Министерства финансов Украины.