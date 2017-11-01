НБУ уточнил порядок ведения кассовых операций в банках

01.11.2017, 16:08

Национальный банк Украины (НБУ) уточнил порядок ведения кассовых операций для украинских банков.

Согласно постановлению правления НБУ от 26 октября N107 "Об утверждении изменений к Инструкции о ведении кассовых операций банками в Украине", которое вступает в силу с 1 ноября, оттиск печати клиента на денежном чеке отныне не является обязательным.

Инструкция о ведении кассовых операций банками в Украине дополнена едиными характеристиками упаковочного материала, используемого для упаковки банкнот и монет, а также требованиями вложения монет в упаковку, отмечает НБУ.

Постановление уточняет сроки передачи банками статистической отчетности и сомнительных банкнот на исследования, что связано с трансформационными процессами, которые происходят в Нацбанке. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.