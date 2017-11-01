Украина увеличила экспорт агропродукции в ЕС

01.11.2017, 16:12

Экспорт украинских аграрных и пищевых товаров в страны Европейского Союза по итогам трех кварталов 2017 года увеличился на 39,8% и составил $4,177 млрд.

При этом импорт из ЕС вырос на 11,7% и составил $1,581 млрд. Об этом сообщила заместитель главы Минагрополитики по вопросам европейской интеграции Ольга Трофимцева.

По данным замминистра, увеличение экспорта на рынки ЕС произошло в основном за счет роста объемов поставок кукурузы (на 57,4%), рапса (72,9%), подсолнечного масла (23%).

Ключевые импортеры украинской сельскохозяйственной и пищевой продукции среди стран ЕС - Нидерланды (доля 17,6%), Испания (15,5%), Польша (12,9%), Италия (11,9%) и Германия (9,9%).

"На рынках ЕС растет спрос на украинскую готовую продукцию. Например, за январь-сентябрь 2017 года было экспортировано сливочного масла на сумму $12,6 млн, а в тот же период 2016 года эта цифра составляла лишь $5 тыс. Также выросли поставки украинского мороженого, сгущенного молока, крахмала, кондитерских изделий из сахара и т.д.", - отметила Трофимцева.

Она также напомнила, что на сегодня уже полностью использованы тарифные квоты на ряд украинских аграрных товаров: сахар, мед, ячмень, ячменная крупа и мука, обработанные томаты, виноградный и яблочный сок, кукуруза, пшеница.

1 октября вступили в силу автономные торговые преференции Европейского Союза для Украины сроком на три года. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.