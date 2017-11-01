Британия расследует возможную причастность России к Brexit

01.11.2017, 16:57

В правительстве Великобритании серьезно относятся к информации, которая выясняется в ходе расследования правоохранителей США о возможном вмешательстве РФ в американские выборы.

Об этом премьер-министр страны Тереза Мэй заявила во время выступления в британском парламенте, пишет агенство Reuters.

Сегодня в центризбиркоме Великобритании заявили, что начали собственное расследование об источниках финансирования прошлогодней кампании за выход страны из состава Евросоюза.

"Мы очень серьезно относимся к вопросам российского вмешательства (или попыток России вмешаться) в избирательный процесс или демократические процессы в любой стране", - сказала Мэй.

30 октября 2017 года Манафорт, который является одним из главных фигурантов расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в американские выборы, сдался федеральным властям. Его обвиняют в заговоре против властей США. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.