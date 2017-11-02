МИД Польши ограничит въезд в страну для националистов из Украины

02.11.2017, 16:09

Глава МИД Витольд Ващиковский Польши заявил о создании новых ограничений для тех украинцев, которые демонстрируют в своем поведении антипольские взгляды.

При этом в МИД Польши не отрицают, что Украина важна для страны в качестве геополитического партнера, но это не означает, что вопросы, которые разделяют ментальность двух государств, в том числе - исторические, должны отойти на второй план.

"Мы понимаем, что Украина важна для нас с точки зрения геополитики, но украинцы, зная о значении своей страны для нашей безопасности, считают, что в таком случае вопросы исторические отойдут на второй план. Мы решили, что те лица, которые демонстрируют и используют административные инструменты против Польши, также столкнуться с последствиями" - заявил Ващиковский. Об этом сообщают "Аргументы и Факты Украина".