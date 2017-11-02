В Сейме Литвы представят "План Маршалла" для Украины

02.11.2017, 16:37

В Сейме Литвы состоится презентация "Плана Маршалла" для Украины, предусматривающего новую программу помощи для Украины

Об этом сообщает "Европейская правда".

План помощи Украине представят 6 ноября для послов Канады, США, Японии и стран-членов ЕС в Литве.

"Литва уже инициировала политические дискуссии на уровне государств-членов ЕС, а также планирует продолжить переговоры депутатов Сейма с депутатами Европарламента и парламентов стран-членов ЕС, европейскими партиями, Еврокомиссией и другими институтами ЕС, чтобы проработать этот вопрос и предусмотреть соответствующую финансовую поддержку для Украины в рамках нового бюджета ЕС на 2020-2027 годы", - говорится в сообщении.

31 марта Европейская народная партия приняла резолюцию о "Плане Маршалла" для Украины и призвала страны-члены помочь Украине с реформами и возвращением территориальной целостности. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.