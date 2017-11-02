В Украине снизилась выплавка стали и чугуна

02.11.2017, 16:47

В октябре 2017 г. металлургические предприятия Украины произвели 1,8 млн т чугуна (97% относительно сентября 2017 г.), 1,9 млн т стали (98%) и 1,7 млн т проката (102%).

Об этом сообщает Объединение предприятий Укрметаллургпром.

По состоянию на конец октября, из основных мощностей в эксплуатации находились: 18 из 28 доменных печей (64%), 8 из 9 мартеновских печей (89%), 14 из 21 конвертера (67%), 7 из 15 электропечей (47%) и 12 из 18 машин непрерывного литья заготовки (67%).

За 10 месяцев 2017 г. предприятия горно-металлургического комплекса Украины (с учетом деятельности в январе-феврале 2017 г. мощностей, находящихся на временно неконтролируемых территориях) произвели: 16,4 млн т чугуна (83% от аналогичного периода 2016 г.), 17,7 млн т стали (87%), 15,2 млн т проката (85%).

По предварительным оценкам, в 2017 г. предполагается произвести 19,7 млн т чугуна (84% от 2016 г.), 21,2 млн т стали (87%) и 18,2 млн т проката (85%).

Ранее сообщалось, что мировые цены на сталь обновили трехлетний максимум. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.