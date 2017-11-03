Литовские парламентарии: "Европейский План для Украины" - уже реальность

03.11.2017, 14:28

"Европейский План для Украины", то есть план финансовой помощи и инвестиций в Украине со стороны Европейского Союза, уже стал одним из приоритетов повестки дня ЕС и приобретает реальные очертания.

Об этом заявил председатель комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сеймаса Литовской Республики Витаутас Бакас во время встречи с Вице-премьер- министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"Европейский план для Украины" (так называемый План Маршалла) - это реальность", - отметил представитель литовского парламента. Витаутас Бакас напомнил, что именно Литва инициировала политические дискуссии на уровне государств-членов ЕС относительно этого документа. По его словам, план финансовой помощи Украине и инвестиций является одним из главных вопросов на любых переговорах представителей Литвы с европейскими партнерами. Он отметил, что сейчас можно уверенно говорить о четком осознании в ЕС необходимости такой помощи. Поэтому в Сеймасе Литвы планируют продолжить переговоры с депутатами Европарламента и парламентов стран-членов, европейскими политическими партиями, Европейской Комиссией, другими институтами и странами-членами ЕС для проработки этого вопроса и изучения способов предоставления соответствующей финансовой поддержки для Украины в рамках нового бюджета ЕС на 2020 -2027 гг.

Иванна Климпуш-Цинцадзе поблагодарила литовских парламентариев за последовательную и активную проукраинскую позицию на международной арене. Она отметила, что помощь Литвы является содержательной и конкретной.

Речь идет, в первую очередь о реабилитации украинских военных, гуманитарной помощи, о помощи в тренировке подразделений ВСУ и совещательной помощи в продвижении реформ. "Мы благодарны за постоянную поддержку со стороны Литвы. Ваша страна предоставила Украине наибольшую помощь в реабилитации военных, участвовавших в АТО. За три года в Литве прошли курсы лечения и/или реабилитации 22 активиста Майдана и 177 военнослужащих", - отметила Вице-премьер-министр.

Также она подчеркнула, что Украина на всех уровнях должна была также активно подключиться к продвижению идеи и конкретному наполнению "Европейского Плана для Украины" для получения эффективного результата.

Во время встречи стороны также обменялись мнениями по вопросам международного сотрудничества и внутренних украинских реформ. В частности, речь шла о ситуации с безопасностью на Донбассе, об успехах и трудностях в реализации реформ в Украине. Витаутас Бакас отметил, что от успеха реформ в Украине зависит стабильность востока Европы. Он выразил уверенность в том, что именно Украина должна стать гарантом стабильности в этой части Европейского континента.

Подводя итоги встречи, Иванна Климпуш-Цинцадзе выразила надежду на то, что интенсивность и результативность сотрудничества Украины и Литвы будут расти.

Инф. Пресс-службы Вице-премьер-министра Украины.