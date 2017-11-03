"Артемсоль" заявила об аресте счетов

03.11.2017, 14:47

Счета государственного предприятия "Артемсоль" были арестованы 2 ноября. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

"2 ноября были арестованы счета ГП "Артемсоль", работа предприятия может быть парализована. Как стало известно, арест произошел в результате открытия исполнительного производства на взыскание с ГП "Артемсоль" 70,5 млн грн штрафных санкций в результате нарушения условий договора с КПВИ Память в период 2014 -2015 гг.", - сказано в сообщении.

В результате судебных тяжб между КПВИ Память и ГП "Артемсоль", госпредприятие должно выплатить штраф в сумме 63,95 млн грн, судебный сбор - 172,5 тыс. грн и исполнительный сбор - 6,4 млн грн. В свою очередь, "Артемсоль" обратилось с кассационной жалобой в Высший хозяйственный суд Украины на вынесенные судебные решения.

В ходе судебных разбирательств "Артемсоль" отстаивало признание договора с КПВИ Память недействительным по причине нарушения антикоррупционного законодательства.

"В случае списания со счетов ГП "Артемсоль" вышеуказанных штрафных санкций может быть поставлено под угрозу выполнение социальных обязательств, а именно - выплаты премии за выслугу лет и вознаграждения по общим итогам работы, которые были запланированы на конец 2017 г.", - сообщили в госпредприятии.

Ранее сообщалось, что "Артемсоль" испытывает нехватку вагонов для отгрузки продукции.

ГП "Артемсоль" - крупнейшее предприятие по добыче и реализации поваренной соли в Центральной и Восточной Европе. Производственные мощности расположены в Соледаре Донецкой области. Предприятие экспортирует продукцию в 19 стран. Около 35%продукции компании реализуется в Украине, а остальное - за рубеж. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.