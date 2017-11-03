Пучдемон требует освободить соратников

03.11.2017, 14:54

Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон назвал "покушением на демократию" арест отстранённых от должности членов каталонского правительства после того, как суд Испании постановил заключить их под стражу.

Сам Пучдемон и ещё четверо бывших каталонских министров не явились в четверг на суд в Мадриде, и находятся сейчас в Брюсселе, откуда Пучдемон выступил с заявлением: "Как глава легитимного правительства Каталонии, избранного на выборах 27 сентября, требую освобождения членов моего кабинета и вице-президента. Требую уважения ко всем политическим вариантам и прекращения политических репрессий".

Между тем, семь бывших членов каталонского правительства, представших перед судом для дачи показаний, были отправлены в тюрьму. При этом бывший советник по делам предпринимательства Санти Вила, подавший в отставку за день до провозглашения независимости каталонским парламентом, может избежать ареста, если внесёт залог в размере 50 тысяч евро.

Тем временем, сторонники независимости Каталонии провели в Барселоне демонстрацию протеста против решения испанского суда об аресте правительства региона. В акции приняли участие несколько сотен человек. Об этом сообщает EuroNews.