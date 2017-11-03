В ФСБ заявили о задержании двоих украинцев с патронами на выезде из Крыма

03.11.2017, 15:08

Федеральная служба безопасности России заявила о задержании двоих украинцев на выезде из аннексированного Крыма, сообщает "Радіо Свобода" со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ РФ в Крыму.

Украинцев задержали на участке ответственности российской пограничной заставы в городе Армянск.

Как сообщают в ФСБ, во время осмотра автомобиля в салоне был обнаружен магазин, снаряженный восемью 9-миллиметровыми патронами, которые могут предназначаться для травматического пистолета.

Отмечается, что патроны в авто по невнимательности оставил приятель водителя, с которым тот выезжал в окрестности поселка Коктебель пострелять из травматического пистолета.

Кроме того, в ФСБ заявили о том, что патроны от травматического оружия в Крым на этой неделе пытался провезти еще один гражданин Украины, который прибыл из Николаева. Водитель объяснил, что забыл выложить патроны из машины перед поездкой в Крым.

Как сообщила российская спецслужба, боеприпасы направили на экспертизу, по итогам которой будет приниматься правовое решение.

Украинские пограничники пока не подтвердили эту информацию. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".