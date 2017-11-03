НБУ ожидает $3,5 млрд от МВФ и еще $2 млрд из других источников

03.11.2017, 15:35

Национальный банк ожидает получение в 2018 году Украина от Международного валютного фонда - $3,5 млрд, Всемирного банка - $0,5 млрд, размещения еврооблигаций - $1,5 млрд. Об этом говорится в октябрьском инфляционном отчете НБУ.

Национальный банк сообщает, что значительные выплаты государственного сектора в 2019 году обусловливают потребность в дополнительном привлечении для аккумулирования необходимых объемов международных резервов.

В 2018 году ожидается привлечение очередных траншей от МВФ в размере $3,5 млрд, а также получение кредита от Всемирного банка на сумму $ 0,5 млрд.

Ожидается, что профицит сводного платежного баланса в 2017-2018 годах вместе с чистым поступлением средств от МВФ по программе EFF позволит увеличить международные резервы до $22,2 млрд на конец 2018 года, или 4,2 месяца импорта будущего периода.

"Это составит 70% от композитного критерия МВФ относительно адекватности резервов. В 2019 году объемы международных резервов сократятся до $21,2 млрд (или 3,9 месяца импорта будущего периода) из-за значительных выплат по государственному долгу", - отметил Нацбанк.

По мнению НБУ, постепенное восстановление доступа к внешним рынкам капитала в 2017-2018 годах не сможет полностью удовлетворить потребности частного сектора в обслуживании и погашении задолженности предыдущих лет.

Поэтому ролловер по долгосрочному внешнему долгу будет ниже 100%, но будет постепенно расти (72% в 2017 году) и достигнет 100% в 2019 году.

"Таким образом, с 2019 ожидаются чистые привлечения долгового капитала частным сектором", - говорится в инфляционном отчете. Об этом сообщают "Українські Новини".