Лавров прокомментировал позицию Австрии в отношении крымских журналистов

03.11.2017, 15:44

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров возмущен позицией Австрии, которая не выдала визы российским журналистам из оккупированного Крыма.

Об этом Лавров сказал на совместной пресс-конференции в Москве с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером.

"Был вынужден изложить наше разочарование той позицией, которую заняла австрийская сторона. Председательствуя в этом году в ОБСЕ, она отказала в выдаче виз журналистам крымских средств массовой информации", - сказал Лавров.

Он отметил, что журналисты из Крыма были зарегистрированы в качестве участников совещания ОБСЕ в Вене на тему "Роль свободных средств массовой информации во всеобъемлющем подходе к безопасности".

"Будучи зарегистрированы со всеми правилами ОБСЕ, они не получили австрийские визы. Мы считаем это ошибкой, потому что, по сути дела, участники совещания лишены возможности услышать картину в ее всеобъемлющем измерении. Они не смогли, наши представители Крыма и Севастополя, донести до мировой общественности правду о реальной ситуации на полуострове", - сказал Лавров.

Он уверен, что это неприемлемая ситуация, когда проживающие в Крыму "журналисты подвергаются дискриминации и фактически коллективному наказанию за свой выбор, который они сделали осознанно в 2014 году".

Лавров заявил, что вчера в МИД РФ пригласили временного поверенного в делах Австрии.

Он выразил надежду, что все страны - хозяйки проведения тех или иных мероприятий ОБСЕ, не будут допускать подобных действий впредь. Об этом сообщает УНИАН.