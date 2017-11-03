КС Испании аннулировал законы, ставшие основой референдума о независимости Каталонии

03.11.2017, 15:50

Конституционный суд Испании аннулировал три закона, которые обеспечили проведение референдума о независимости Каталонии 1 октября. Об этом сообщает El Pais.

Пленум Конституционного суда единогласно принял три решения, признавшие неконституционность и недействительность законов о проведении референдума о самоопределении, о призыве к референдуму о самоопределении и о назначении членов избирательного объединения Каталонии.

Кроме того, Суд отклонил апелляцию, поданную правительством Каталонии, на применение статьи 155 Конституции Испании, которая ограничивает самоуправление в регионе.

Как известно, на референдуме 1 октября большинство избирателей, принявших участие в голосовании, поддержали независимость Каталонии. Как результат, 27 октября парламент Каталонии провозгласил независимость региона от Испании. В ответ Мадрид применил статью 155, распустил парламент Каталонии и отстранил правительство автономии. Также власти Испании начала преследования каталонских политиков, ответственных за провозглашение независимости. Об этом сообщает "Європейська правда".