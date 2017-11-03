Нацбанк ожидает более $2 миллиардов прямых иностранных инвестиций

03.11.2017, 16:24

Национальный банк Украины ожидает, что чистый приток прямых иностранных инвестиций в экономику по итогам года составит 2,1 миллиарда долларов.

Об этом говорится в инфляционном отчете Национального банка Украины за октябрь.

По мнению регулятора, приток увеличится благодаря улучшению инвестиционного климата в стране.

"В 2017 году поступления прямых иностранных инвестиций ожидаются в размере 2,1 миллиарда долларов США, из них в реальный сектор будет направлено 1,1 миллиарда долларов США. В 2018-2019 годах ожидается продолжение роста таких поступлений до 3 миллиардов долларов США", - говорится в сообщении.

Чистый приток прямых иностранных инвестиций в январе- сентябре составил 1,6 миллиарда долларов, что на 40% больше аналогичного периода прошлого года в размере 1,15 миллиарда долларов. Об этом сообщает УНИАН.