"Укроборонпром: В производство самолетов Ан-74 инвестируют $150 миллионов

13.11.2017, 16:49

Харьковское государственное авиационное производственное предприятие (ХГАПП), которое входит в структуру государственного концерна "Укроборонпром", получит инвестиции в размере 150 миллионов долларов от американской компании Oriole Capital Group для серийного производства самолетов Ан-74.

Как сообщила пресс-служба концерна "Укроборонпром", соответствующие договоренности между "Харьковским государственным авиационным производственным предприятием" и американской Oriole Capital Group были достигнуты во время международной выставки Dubai Airshow 2017, которая проходит в Объединенных Арабских Эмиратах.

В пресс-службе отметили, что ХГАПП будет получать заказы на изготовление запасных частей для летательных аппаратов, проведение технического обслуживания и обучение пилотов.

Отмечается, что договоренность предусматривает планирование и реализацию проекта в течение значительного срока.

Генеральный директор "Укроборонпрома" Роман Романов отметил, что договоренность по привлечению инвестиций из США является сверхважным событием для Украины.

"Впервые на авиастроительное предприятие нашей страны заходит мощный инвестор международного уровня, который планирует вкладывать средства в течение многих лет. Это является доказательством того, что предприятия "Укроборонпрома" являются надежными партнерами мирового уровня, которые гарантируют качественное и своевременное выполнение заказов.

Фактически, это четкий сигнал, "зеленый свет" для других инвесторов, которые сейчас обдумывают возможности инвестиций в украинскую высокотехнологичную промышленность", - цитирует пресс-служба Романова. Об этом сообщает УНИАН.