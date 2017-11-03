НБУ: Осовременивание пенсий немного ускорит рост цен

03.11.2017, 16:37

Осовременивание пенсий в рамках пенсионной реформы в 2018 году может дополнительно ускорить инфляцию в Украине на 0,3 - 0,6 процентных пункта (п.п.). Речь об этом идет в материалах Национального банка Украины (НБУ).

"Учитывая, что эффекты на бюджет от увеличения расходов на пенсии будут компенсированы по другим статьям (дефицит бюджета сохраняется меньше 2,5% ВВП в 2017 и 2018 годах), по оценкам Национального банка повышение пенсий окажет нейтральное влияние на реальные темпы роста экономики, однако повлечет умеренное давление на уровень потребительских цен - дополнительно 0,3 - 0,6 п. п. в годовую потребительскую инфляцию в 2018 году", - подсчитали в Нацбанке.

При этом в НБУ напомнили, что на осовременивание пенсий в конце 2017 года правительству может потребоваться дополнительно 20 млрд грн.

В результате перерасчета пенсий в Украине по новой формуле, согласно принятой пенсионной реформе, выплаты выросли для 10,2 млн пенсионеров из общего числа 11,7 млн. При этом выплаты повышенной пенсии в октябре получили более 6,9 млн пенсионеров. Остальные получат доплаты в ноябре.

С 2018 года индексация пенсий будет проводиться автоматически ежегодно. Об этом сообщает Сегодня.ua.