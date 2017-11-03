Испания отменила законы, по которым провели референдум 1 октября

03.11.2017, 16:52

В Испании Конституционный суд единогласно принял решение об аннулировании трех законов, которые обеспечили проведение референдума о независимости Каталонии.

Суд также отклонил апелляцию против применения статьи 155, сообщает издание El Pais.

Конституционный суд признал неконституционность и недействительность законов о проведении референдума о самоопределении, о призыве к референдуму о самоопределении и о назначении членов избирательной комиссии.

В другом решении Суд единогласно отверг апелляцию, поданную правительством Каталонии, против применения мер, предусмотренных статьей 155 Конституции.

31 октября 2017 года испанский Конституционный суд временно приостановил провозглашение независимости Каталонии в соответствии с просьбой правительства. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.