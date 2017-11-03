Рост ВВП в третьем квартале составил 2%

03.11.2017, 16:55

Национальный банк констатирует, что в январе-сентябре рост ВВП Украины составил 2%. Об этом сообщается в октябрьском инфляционном отчете НБУ.

Отмечается, что в третьем квартале продолжился рост инвестиций и частного потребления.

"В промышленности показатели выпуска оставались близкими к прошлогодним ", - отмечают в НБУ.

В общем, оценка роста реального ВВП в третьем квартале была повышена по сравнению с предыдущим прогнозом (до около 2% г/г).

НБУ ожидает, что в 2017 году экономический рост будет близким к прошлогоднему - 2,2%, а в 2018 и 2019 годах рост ВВП ускорится на 3,2% и 3,5% соответственно. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".