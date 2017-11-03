Госкомстат: Объем реализованной на экспорт украинской продукции за год вырос на 17,5%

03.11.2017, 17:01

Объем реализованной продукции добывающей и перерабатывающей промышленности в Украине за год (сентябрь к сентябрю) вырос в целом на 20,1%, причем рост экспортного оборота составил 17,5%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

Так, годовой рост оборота в добыче каменного и бурого угля составляет 30%, добыче нефти и газа - 12,5%, добыче металлических руд - 50%. В переработке самая положительная динамика оборота зафиксирована в производстве текстиля и одежды (37,5%), химической продукции (32,1%), в металлургии и машиностроении (21,9% и 21,5% соответственно).

В географическом разрезе пятую часть (19,5%) оборота сформировали предприятия Днепропетровской области. В числе лучших также - Винницкая, Донецкая, Запорожская, Киевская, Львовская, Полтавская, Харьковская области и Киев.

Инф. Пресс-службы Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.