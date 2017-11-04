Волкер: У США и России пока нет единого видения миротворческой миссии на Донбассе

04.11.2017, 10:56

У Соединенных Штатах Америки и Российской Федерации пока нет единого видения параметров предполагаемой миротворческой миссии ООН в Донбассе.

Как сообщает Bloomberg, об этом специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер сказал журналистам в Вашингтоне.

Спецпредставитель США и его российский визави, помощник президента России Владислав Сурков 13 ноября встретятся в Белграде (Сербия). Они намерены изучить возможность размещения миротворческой миссии ООН на востоке Украины с целью активизации минского мирного процесса, который начал пробуксовывать.

По словам Волкера, встреча состоится с целью "обсуждение принципов", чтобы понять, могут ли они найти общий язык относительно того, какими должны быть силы миротворцев на Донбассе. "У нас еще нет договоренности по этому вопросу", - заявил Волкер.

США и Украина отклонили проект резолюции, представленный Россией в начале сентября в Совет безопасности ООН, которая предусматривала размещение миротворцев с целью защиты наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Волкер отметил, что Соединенные Штаты хотят, чтобы миротворческая миссия отвечала за большее количество задач, в том числе за мониторинг всей территории, охваченной конфликтом, и проверяла, чтобы тяжелое вооружение было отведено.

По его убеждению, это в свою очередь, должно создать достаточный уровень безопасности для достижения прогресса в минском процессе, который зашел в тупик.

Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер подчеркивает, что Российская Федерация должна вывести свои войска с Донбасса перед размещением миротворческой миссии Организации Объединенных Наций. Об этом сообщает УНИАН.