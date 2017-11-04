В украинском МИД ответили на скандальные заявления польского министра

04.11.2017, 11:57

В Украине нет антипольских настроений, а большинство украинцев положительно относятся к Польше, несмотря на историю.

Об этом заявили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины в ответ на слова министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского.

В МИД отметили, что украинское общество имеет четкое понимание необходимости дальнейшего укрепления сотрудничества с Польшей как в интересах двух народов, так и всей Европы.

Подтверждением этому являются сотни тысяч украинцев, которые сейчас проживают в Польше, - добавили дипломаты.

Также в МИД напомнили, что Украина и Польша достигли понимания, что историческое примирение возможно по европейскому христианскому принципу "Прощаем и просим прощения".

Украина открыта к сотрудничеству, в том числе, по исторической проблематике. Уверены, что мы обоюдно в этом заинтересованы, понимая взаимную важность украинско-польского стратегического партнерства, - говорится в сообщении.

Глава МИД Польши Витольд Ващиковский заявил, что польская власть планирует запустить процедуру, которая бы сделала невозможным въезд в страну людям, которые исповедуют антипольские взгляды. Об этом сообщает Телеканал новин "24".