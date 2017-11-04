Ликвидацию "Еврогазбанка" и банка "УФС" продлили еще на год

04.11.2017, 14:07

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил на год ликвидацию "Еврогазбанка" и банка "Украинский финансовый свит" ("УФС"), говорится в сообщении на сайте фонда.

Согласно сообщению, ликвидация "Еврогазбанка" продлена до 17 ноября 2018 года включительно, а банка "УФС" - до 12 ноября 2018 года включительно. На такой же срок продлены полномочия ликвидатора банков Романа Оберемко.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временную администрацию в банк "Украинский финансовый свит" (УФС) на основании решения Национального банка Украины о признании банка неплатежеспособным в 2014 году, банк "УФС" работал на рынке Украины с 2003 года и входил в группу небольших финучреждений. В апреле 2014 года в состав его основных акционеров вошли две кипрские компании - Zipernot Ltd и Themida Consulting Ltd. По информации СМИ, собственником банка является Павел Климец, владеющий водочной компанией "Олимп" и в прошлом народный депутат Верховной Рады Украины от Партии регионов.

Фонд гарантирования начал ликвидацию "Еврогазбанка" 18 ноября 2015 года. До этого с 17 июля в банке работала временная администрация.

"Европейский газовый банк" ("Еврогазбанк", г. Киев) работал на рынке Украины с 2006 года и входил в группу средних финучреждений по объему активов.

Основным собственником банка был бизнесмен Алексей Ивченко, возглавлявший правление НАК "Нафтогаз Украины" в 2005-2006 годах, и члены его семьи. Об этом сообщает УНИАН.