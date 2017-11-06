17 ноября состоятся слушания относительно ареста экс-главы Каталонии

06.11.2017, 16:17

17 ноября в Брюсселе состоится первое судебное слушание в рамках европейского ордера на арест отстраненного главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона и четверых его соратников, информирует бельгийское издание Le Soir со ссылкой на источник в судебной системе.

Дело будет рассматривать голландскоязычный суд первой инстанции. Заседание должно начаться в 14.00. Защита Пучдемона планирует добиваться отказа Бельгии от исполнения европейского ордера на арест.

Согласно закону, заседание бельгийского суда должно состояться минимум в 15- дневный срок со дня первого появления каталонских политиков перед следственным судьей.

Как сообщалось накануне, отстраненный от должности президент Каталонии Карлес Пучдемон и четыре бывших депутата распущенного парламента автономии были освобождены из-под стражи в Бельгии при условии невыезда из страны.

Решение об их условном освобождении принял судебный следователь после восьми часов заслушивания объявленных Испанией в розыск политиков, которые в воскресенье, 6 ноября, добровольно сдались полиции в Брюсселе.

Ранее испанский суд вынес решение о заключении под стражу восьми отстраненных от должностей министров правительства автономии в связи с выдвинутыми им обвинениями в мятеже и посягательстве на территориальную целостность Испании.

Позже один из девяти арестованных каталонских лидеров Сантьяго Вила внес залог 50 тысяч евро и теперь выйдет на свободу, но должен будет появляться в суде каждые две недели, так как все еще находится под следствием.

3 ноября испанский суд выдал европейский ордер на арест экс-главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона. Кроме того, суд выдал ордер на арест четырех бывших министров в составе каталонского правительства, которые, как и Пучдемон, бежали в Бельгию и не явились на допрос по требованию суда. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".