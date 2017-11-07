Украина обратится к европейским партнерам об участии сербских наемников в войне на Донбассе

07.11.2017, 16:00

Украина обратится к европейским партнерам относительно участия сербских наемников на стороне контролируемых Россией боевиков в конфликте на Донбассе.

Об этом министр иностранных дел Павел Климкин написал в "Tвиттере".

Россия использует Сербию для разжигания новой войны на Балканах - посол Украины"На консультациях с послом в Сербии Александром Александровичем сосредоточились на проблемах сербских наемников и незаконных контактов с оккупированным Крымом", - заявил Климкин.

"Обратимся также к нашим европейским друзьям и партнерам по этим вопросам", - подчеркнул он.

3 ноября Климкин вызвал посла Украины в Сербии Александра Александровича на консультации относительно соблюдения международного права.

Александрович в интервью сербскому изданию Balkan Insight заявил, что РФ использует Сербию, чтобы разжечь войну на Балканах и уничтожить Европу. Также посол отметил, что сербская власть не принимает никаких мер, чтобы прекратить участие своих граждан в военных действиях на востоке Украины, тогда как РФ "использует Сербию" в боевых действиях в других странах.

Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич обвинил Александровича в нарушении Венской конвенции о дипломатических сношениях из-за его заявлений об отсутствии реакции сербской власти на участие ее граждан в войне на Донбассе на стороне контролируемых Россией боевиков.

Ранее глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявлял, что на временно оккупированной территории Луганской области с начала войны на Донбассе воевали более 300 граждан Сербии. Об этом сообщает УНИАН.