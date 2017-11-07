Вице-премьер-министр Украины встретился с Премьер-министром Грузии

07.11.2017, 16:12

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко в рамках рабочей поездки в город Тбилиси провел встречу с Премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили, на которой правительственные чиновники двух стран обсудили вопросы решения социальных проблем внутренне перемещенных лиц и беженцев с оккупированных территорий.

"Украинская сторона высоко оценивает результаты недавнего государственного визита Президента Украины Петра Порошенко в Грузию. Кабинет Министров Украины в свою очередь одобрил создание стратегического партнерства между Украиной и Грузией, что стало политическим и логическим результатом уже более чем 25-летнего развития дипломатических отношений между нашими странами", - отметил Павел Розенко, подчеркнув, что стратегические цели и направления координации политики, очерченные в Декларации о создании стратегического партнерства между Украиной и Грузией, безусловно, будут способствовать дальнейшему углублению взаимного сотрудничества, демократическому и стабильному развитию двух государств.

Вице-премьер-министр отметил заметную интенсификацию политического диалога на высшем и высоком уровне между Украиной и Грузией, в том числе в рамках межпарламентского сотрудничества, а также сотрудничества во всех сферах и отраслях украинско-грузинских двусторонних отношений и взаимодействия государств в международных организациях. Он также отметил положительную динамику в развитии межгосударственных торгово-экономических отношений.

От имени Кабинета Министров Украины Павел Розенко заверил Правительство Грузии в решительной поддержке Украиной суверенитета и территориальной целостности Грузии в ее международно признанных границах, а также соблюдении политики непризнания самопровозглашенных "республик" Абхазии и Южной Осетии.

"Хочу также поблагодарить Правительство Грузии за последовательную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее борьбе против российской вооруженной агрессии и оккупации РФ украинских территорий", - подытожил Вице-премьер-министр.

Инф. Пресс-службы Вице-премьер-министра Украины.