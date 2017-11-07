Paradise Papers: ЕС может наложить санкции на офшорные страны

07.11.2017, 16:27

Реагируя на публикацию офшорных документов Paradise Papers, Франция предложила европартнерам перестать финансировать государства, которые дают "налоговое убежище".

Об этом со ссылкой на заявление министра экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэра пишет агентство Reuters.

Перед встречей с коллегами в Брюсселе топ-еврочиновник призвал к созданию "надежного" черного списка таких стран.

"Мы, например, думаем о возможности сокращения финансовой поддержки международных институтов, таких как МВФ или Всемирный банк, для государств, которые не предоставляют необходимую информацию о налоговых делах", - заявил он.

По словам Ле Мэр, он сегодня поднимет эту тему на встрече в Брюсселе.

Как пишет Reuters, ЕС уже более года работает над составлением черного списка, который должен будет, по задумке инициаторов, заменить "в основном беззубые национальные списки". Еврокомиссия сейчас проверяет примерно 50 стран, которые могут не соблюдать критерии ЕС в области налогового сотрудничества. По словам чиновников, окончательное число, вероятно, будет намного ниже.

Существующий список "налоговых гаваней", составленный Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) - глобальной группой преимущественно богатых стран, недостаточен для противодействия уклонению от налогов. Сейчас в него входит только Тринидад и Тобаго - островное государство в южной части Карибского моря.

6 ноября 2017 года около 400 журналистов из 67 стран одновременно опубликовали разоблачительные материалы об офшорах и финансовых махинациях политиков и чиновников разного уровня в рамках проекта Paradise Papers.

В Администрации президента отказались реагировать на журналистское расследование, в котором президент Петр Порошенко косвенно обвиняется в уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.