Поступления от ЕСВ за десять месяцев достигли 145 млрд грн

07.11.2017, 16:34

Поступления от единого социального взноса за январь-октябрь 2017 года достигли 145 млрд грн, что соответствует уровню аналогичного периода 2015 года, когда ставка ЕСВ была вдвое выше.

Об этом и.о. главы Государственной фискальной службы (ГФС) Мирослав Продан сообщил на своей странице в Facebook.

"За 10 месяцев 2017 года бизнес уплатил 145 млрд грн единого социального взноса. Аналогичная сумма ЕСВ была перечислена и в январе-октябре 2015 года. Но, напомню, тогда размер ЕСВ был вдвое больше, чем сегодня", - написал Продан.

"Конечно, важен фактор роста платежей - повышения минимальной зарплаты до 3200 грн с января 2017 года... Зарплаты начали выходить из "тени". И потери бюджета Пенсионного фонда от понижения ЕСВ на 50% полностью компенсированы", - отметил он. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.