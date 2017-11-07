НБУ перечислил в госбюджет седьмой транш прибыли за 2016 год

07.11.2017, 16:57
Национальный банк во вторник перечислил в госбюджет седьмой транш прибыли за 2016 год в объеме 5 млрд грн, сообщил центробанк на своей странице в Facebook.
Таким образом, к концу текущего года Нацбанку остается перечислить 5,4 млрд грн.
Ранее сообщалось, что НБУ перечислил в госбюджет пятый транш прибыли за 2016 год.
Первый транш средств, в объеме 10 млрд грн, НБУ перечислил 21 апреля, второй, третий и четвертый в объеме 5 млрд грн - 10 мая, 8 июня и 7 июля. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".