НБУ перечислил в госбюджет седьмой транш прибыли за 2016 год

07.11.2017, 16:57

Национальный банк во вторник перечислил в госбюджет седьмой транш прибыли за 2016 год в объеме 5 млрд грн, сообщил центробанк на своей странице в Facebook.

Таким образом, к концу текущего года Нацбанку остается перечислить 5,4 млрд грн.

Ранее сообщалось, что НБУ перечислил в госбюджет пятый транш прибыли за 2016 год.

Первый транш средств, в объеме 10 млрд грн, НБУ перечислил 21 апреля, второй, третий и четвертый в объеме 5 млрд грн - 10 мая, 8 июня и 7 июля. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".