В Польше задержали 17 украинцев

08.11.2017, 15:40

Польские пограничники задержали в Опольском воеводстве 17 граждан Украины, которые нарушили правила пребывания в стране, а также трудовое законодательство.

Об этом сообщает "Польское радио".

Как отмечается, задержание произошло в ходе совместной акции пограничников и Госинспекции труда.

Было установлено, что пребывание украинцев в Польше противоречит задекларированным во время подачи заявлений на визу в консульствах срокам. В связи этим, комендант Пограничной службы в Ополе выдал 16 гражданам Украины решение об обязательном возвращении.

Еще один украинец был пойман во время "незаконного выполнения труда". Он не имел разрешения на работу и заявления от работодателя о намерении поручить ему выполнение работы. По решению суда, указанный гражданин должен оплатить штраф и покинуть Польшу. Об этом сообщает "Обозреватель".