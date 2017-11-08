У Путина прокомментировали возможный разрыв дипотношений Украины с Россией

08.11.2017, 16:23

В Кремле считают вопрос о разрыве дипломатических отношений Москвы и Киева суверенным делом Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом, по его словам, если Киев пойдет на этот шаг, то "пострадают интересы украинцев и россиян".

Пескова также спросили о том, кто в случае принятия Киевом такого решения мог бы стать международным посредником между Россией и Украиной. "Гипотетические рассуждения вряд ли уместны", - ответил он.

Ранее российское издание "КоммерсантЪ" со ссылкой на источники в украинском парламенте писало, что Верховная Рада на следующей неделе может проголосовать за разрыв дипломатических отношений с Россией.

Позже секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник заявил, что будет предлагать выписать в Заключительных положениях законопроекта о реинтеграции Донбасса положение, которое будет предусматривать разрыв дипломатических отношений с Россией. Об этом сообщает УНИАН.