В Брюсселе начинается двухдневное заседание министров обороны стран НАТО

08.11.2017, 16:25

В Брюсселе в штаб-квартире НАТО начинается двухдневное заседание министров обороны стран - членов Организации Североатлантического договора.

Ожидается, что министры обсудят дальнейшую адаптацию Альянса и подготовку к следующему саммиту на уровне глав государств и правительств, который состоится в июле 2018 года в Брюсселе.

Главными вопросами нынешнего заседания будут вопросы Командной структуры НАТО, ситуация в Афганистане и Северной Корее.

Встреча начнется с заседания Группы по вопросам планирования в ядерной сфере.

"Элемент наших регулярных консультаций касается того, чтобы содержать ядерные силы Альянса безопасными и эффективными. Затем мы примем решение о дальнейшей адаптации НАТО с фокусом на оценке Командной структуры", - сообщил накануне заседания генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Сегодня вечером в формате ужина участники заседания встретятся с высоким представителем ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерикой Могерини для обсуждения глобальных угроз, в том числе Северной Кореи.

На завтрашнее утро запланирована встреча с партнерами, которые участвуют в операции в Афганистане "Решительная поддержка. Об этом сообщает УНИАН.