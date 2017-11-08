Украина присоединилась к конвенции о правилах происхождения товаров ЕС

08.11.2017, 16:39

Верховная Рада ратифицировала присоединение Украины к конвенции о пан-евро- средиземноморских преференциальных правилах определения происхождения товаров, которая позволяет маркировать товары, произведенные из европейского сырья в Украине, как товары, произведенные в Евросоюзе.

За принятие соответствующего Закона "О присоединении Украины к Региональной конвенции о пан-евро-средиземноморских преференциальных правил происхождения" проголосовали 231 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Заместитель министра экономического развития и торговли Наталья Микольская сообщила, докладывая по законопроекту No0167, что присоединение к конвенции позволит отечественным производителям встроиться в европейские производственные цепи.

Украина в сентябре 2016 года направила заявку на присоединение к конвенции о пан-евро-средиземноморских преференциальных правилах определения происхождения товаров.

Страны-участницы конвенции в рамках соглашений о свободной торговле используют идентичные преференциальные правила происхождения товаров на основе диагональной кумуляции: товары, получивших статус происхождения в одной из стран, можно использовать в производственных процессах в любой из других стран без потери ими статуса происхождения.

Участниками конвенции являются 23 страны, среди которых страны ЕС и ЕАСТ (Европейская ассоциация свободной торговли), Турция, Албания, Македония, Иордания, Черногория, Сербия, Фарерские острова, Марокко, Алжир, Тунис, Палестина, Босния и Герцеговина, Египет, Израиль, Молдова. В процессе присоединения к Конвенции находится Грузия. Об этом сообщает УНИАН.