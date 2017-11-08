Кабмин одобрил привлечение 320 млн евро для развития метро в Харькове

08.11.2017, 17:04

Правительство одобрило привлечение займа от ЕИБ для реализации проекта "Расширение системы харьковского метрополитена".

С целью подписания финансового и кредитного соглашений между Украиной, Европейским инвестиционным банком и Европейским банком реконструкции и развития соответственно по совместному проекту "Расширение метрополитена в. Харькове" на сумму 320 млн. евро Правительство одобрило проекты распоряжений Кабинета Министров Украины "О привлечении займа от Европейского инвестиционного банка для реализации проекта "Расширение системы харьковского метрополитена" и "О привлечении займа от Европейского банка реконструкции и развития для реализации проекта "Расширение метрополитена в г. Харькове".

Принятые распоряжения будут способствовать осуществлению положительных сдвигов как на макро-, так и микроуровнях через: привлечение в реальный сектор экономики долгосрочных финансовых ресурсов для развития экономики территориальных общин; развитие транспортной инфраструктуры; улучшение показателей энергоэффективности транспортной инфраструктуры; улучшение экологической ситуации; улучшение показателей качества перевозок пассажиров; увеличение налоговых поступлений в государственный бюджет Украины; улучшение бизнес-климата и создание предпосылок для активизации инвестиционной деятельности.

Украина начала сотрудничество с Европейским инвестиционным банком в 2004 году и привлекает его ресурсы для реализации инфраструктурных, энергетических, природоохранных и других инвестиционных проектов.

Инф. Пресс-службы Министерства финансов Украины.