Ксения Собчак поддержала санкции США против РФ

09.11.2017, 14:15

Ксения Собчак, объявившая ранее о намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента РФ в 2018 году, поддержала санкции США против России.

"Россия ответственна за те ужасные международные отношения, которые были созданы. Мы нарушили международное законодательство. Согласно международному праву, Крым принадлежит Украине. Это очень важно, и я хочу это подчеркнуть", - заявила она в среду, 9 ноября, в эфире американского телеканала CNN.

Одновременно Собчак обратилась к руководству США, призвав разделять власти РФ и обычных россиян. "Путин - это не Россия", - подчеркнула она, указав, что многие граждане негативно относятся к политике российского президента.

По ее словам, она поддерживает санкции, наказывающие связанных с Владимиром Путиным олигархов, но считает неправильным, что российские студенты не могут получить американские визы. "Это несправедливо по отношению к ним. Почему нужно наказывать россиян за политику человека, которого они не поддерживают и который не позволяет нам провести честные выборы", - добавила она.

О своем желанииучаствовать в президентских выборах Ксения Собчак объявила 18 октября. Свое решение журналист и телеведущая объяснила желанием вернуть в избирательные бюллетени графу "против всех". "Вы хотите показать свою активную позицию, но ваш кандидат не допущен к выборам? У вас нет своего кандидата? Отметьте Собчак. Вы не выбираете ее в президенты. Вы просто получаете легальную и мирную возможность сказать: "Хватит! Достали!", - заявила она. Об этом сообщает Deutsche Welle.