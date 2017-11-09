Каталонские политики предстали перед судом

09.11.2017, 14:23

Спикер каталонского парламента Карме Форкадель и пятеро депутатов предстали перед Верховным судом Испании.

Мадрид обвиняет их в мятеже, растрате государственных средств и неподчинении властям страны. Теперь судьям предстоит решить, будут ли политики взяты под стражу.

Возле входа в здание Верховного суда собрались противники независимости региона. В руках они держали плакаты и флаги страны, на которых было написано: "Да здравствует единство Испании", "Каталония - это Испания", "Пучдемона в тюрьму".

Одновременно в Мадриде проходит акция тех, кто выступает за независимость региона. "Жители столицы - на стороне каталонцев", - выкрикивают участники манифестации.

Днем ранее Конституционный суд Испании отменил решение каталонского парламента, который в конце октября в одностороннем порядке объявил о независимости региона. Неделю назад были арестованы восемь бывших членов Женералитета. Также был выдан европейский ордер на арест экс-главы Каталонии Карлеса Пучдемона, который сейчас находится в Брюсселе. Теперь его судьбу будет решать бельгийский суд. Об этом сообщает EuroNews.