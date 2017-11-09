Новый раунд переговоров о "брексите"

09.11.2017, 14:24

В Брюсселе открывается 6-й раунд переговоров по выходу Великобритании из ЕС.

Накануне переговорщик от Европейского парламента, экс-премьер-министр Бельгии, Ги Верхофстадт заявил, что вопрос сохранения прав граждан ЕС в Великобритании после "брексита" по-прежнему в повестке дня. Это противоречит недавнему заявлению британского премьер-министра Терезы Мэй о том, что соглашение по этому вопросу уже практически достигнуто и правам европейских граждан ничего не угрожает.

Германия и Франция хотят перейти к переговорам о будущих отношениях между ЕС и Великобритания, только после того как Лондон согласится оплатить Евросоюзу счет на сумму в 60 млрд евро. Об этом сообщает EuroNews.