Ежегодные выплаты Украины по погашению и обслуживанию государственного долга превысят $7 миллиардов

09.11.2017, 15:34

График выплат по внешним обязательствам Украины в предстоящие несколько лет остается достаточно напряженным, несмотря на возврат нашей страны на международные рынки капитала, и в течение 2018-2021 годов ежегодные долговые выплаты в иностранной валюте превысят $7 млрд.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины со ссылкой на итоги встречи руководства регулятора с экспертами.

Нацбанк отметил, что возврат Украины на международные рынки капитала стал безусловно позитивным сигналом не только для инвесторов, инвестирующих в долговые ценные бумаги, но и для потенциальных прямых инвесторов нашей страны. "Однако график выплат по внешним обязательствам в следующие несколько лет остается достаточно напряженным.

В течение 2018-2021 годов ежегодно выплаты по погашению и обслуживанию государственного и квазигосударственного долга в иностранной валюте будут превышать $7 млрд", - говорится в сообщении.

В НБУ подчеркнули, что по этой причине для Украины критически важным остается дальнейшее внедрение структурных реформ, направленных на улучшение деловой среды и условий для долгосрочного экономического роста. "В этом контексте весомым остается продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом", - отмечается в сообщении.

В конце октября в Национальном банке озвучили прогноз, что очередной транш кредита Международного валютного фонда по программе расширенного финансирования EFF будет получен в первом квартале 2018 года, а не до конца текущего года, как ожидалось ранее.

В то же время министр финансов Александр Данилюк заявил, что Украина еще может в текущем году получить транш кредита от МВФ при условии принятия парламентом необходимых законопроектов.

По информации МВФ, для завершения четвертого пересмотра программы сотрудничества и получения пятого транша кредита Украина должна утвердить пенсионную реформу, ускорить приватизацию и показать реальные результаты в борьбе с коррупцией.

Верховная Рада 3 октября приняла закон о пенсионной реформе, однако необходимые изменения в законодательство для ускорения приватизации и создания антикоррупционного суда пока не приняты.

Кроме того, в рамках решений Кабинета министров по программе с МВФ, цена на газ для населения должна пересматриваться дважды в год согласно импортному паритету, но в правительстве заявили об отсутствии оснований для повышения цен на газ для населения на следующий отопительный сезон.

МВФ одобрил четырехлетнюю программу кредитования экономики Украины EFF на 17,5 млрд долл. в марте 2015 года. В рамках этой программы наша страна получила от Фонда четыре кредитных транша на общую сумму $8,7 млрд.

Техническая миссия МВФ для обсуждения проекта государственного бюджета Украины на 2018 год будет работать в Киеве с 9 по 17 ноября. Об этом сообщает УНИАН.