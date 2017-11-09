Варшава пригласила украинскую делегацию для обсуждения отношений

09.11.2017, 16:12

Канцелярия президента Польши пригласила украинскую делегацию для обсуждения украинско-польских отношений.

Так в канцелярии отреагировали на инициативу президента Украины Петра Порошенко о проведении чрезвычайного заседания Консультационного комитета президентов Украины и Польши, сообщает "Польское радио".

Глава кабинета президента Польши Кшиштоф Щерский, который является сопредседателем комитета, положительно воспринял предложение Порошенко.

Согласно сообщению, Канцелярия президента Польши "передала Администрации президента Украины информацию о готовности к принятию" Щерским в Польше украинского сопредседателя комитета совместно с делегацией.

Это будет "следующая, после новейших визитов в Украину вице-премьера польского правительства Пйотра Глинского и министра иностранных дел Витольда Ващиковского, возможность для представления украинской стороне ожиданий по важнейшим вопросам польско-украинских отношений", отметили в президентской канцелярии.

Также в Варшаве отметили, что президент Польши Анджей Дуда надеется "на личные шаги Порошенко в контексте актуального состояния двусторонних отношений".

8 ноября Порошенко инициировал проведение чрезвычайного заседания Консультационного комитета президентов Украины и Польши для решения проблемных вопросов в двухсторонних отношениях. В АП отметили, что у президента "вызывают беспокойство" резонансные заявления со стороны представителей официальной польской власти в адрес Украины и ее руководства. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.