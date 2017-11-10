Ускоряется рост экономики еврозоны

10.11.2017, 16:18

Хозяйство еврозоны развивается более высокими темпам, чем ожидалось в мае. Такой вывод сделала Еврокомиссия в своем осеннем экономическом прогнозе.

Она отметила переход региона к следующему этапу восстановления после кризиса, где риски более сбалансированы. Одновременно Брюссель предсказал падение деловой активности в Великобритании.

Оценка роста реального ВВП во всех 28 странах Союза, куда входит и еврозона, увеличена до 2,3 проц с 1,9 в текущем году и до 2,1 проц с 1,9 в следующем году.

А в 2019 экономика Великобритания вырастет всего на 1,1 проц, а Евросоюза, из которого она в том году должна выйти - на 2 проц.

Еврокомиссар по экономике и финансам отметил, что на всю эту динамику не слишком повлияли попытки руководства Каталонии добиться независимости для этого самого богатого испанского региона:

"Мы видим умеренную реакцию рынков, - сказал Пьер Московиси. - Ситуация требует к себе большого внимания и политического подхода, но мы не ожидаем, что она окажет сильное макроэкономическое влияние на Европу, на еврозону и даже на Испанию".

Еврокомиссар сообщил также, что, после публикации так называемого "райского досье", в Брюсселе составляется "чёрный" список стран, где бизнес и состоятельные люди укрывают свои доходы от налогов.

"Это позорный столб. Если к нему пригвождают государство, то будьте уверены, что оно изменит своё поведение, - продолжал он. - Думаю, что на следующем этапе нам нужно разработать соответствующие санкции против государств или территорий, которые окажутся в списке". Об этом сообщает EuroNews.