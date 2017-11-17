17.11.2017, 16:20

В ночь с четверга на пятницу курс Bitcoin установил новый рекорд, впервые превысив $8 тыс. Рекорд продержался недолго и был зафиксирован лишь биржей Bitfinex, сообщает itc.ua.

На других популярных биржах, отслеживающих курсы криптовалют, (CoinDesk и CoinMarketCap) курс Bitcoin вплотную подобрался к отметке $8 тыс.

Сейчас курс составляет около $7660 за одну криптомонету и пока пребывает в нисходящей тенденции.

В начале недели курс криптовалюты Bitcoin резко обвалился на 30% по сравнению с предыдущим историческим максимумом, зафиксированным в среду, 8 ноября.

Нынешние резкие колебания курса биткоина связывают с повышенным вниманием регуляторов разных стран и интересом к ней со стороны банков и инвестиционных фондов.

С начала текущего года цена биткоина выросла примерно в восемь раз. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.