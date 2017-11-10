НКРСИ начала подготовку ко второму 4G тендеру

10.11.2017, 16:33

Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации, приняла решение о конверсии частот мобильных операторов в диапазоне 1800 МГц и выдачу их на конкурсной основе.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Решение было принято на основании заявлений мобильных операторов о намерении освободить соответствующие полосы радиочастот. Регулятор просит мобильщиков предоставить планы конверсии для рассмотрения и утверждения в двухнедельный срок.

9 ноября НКРСИ огласила условия 4G тендера в диапазоне 2600 МГц. Его начало запланировано на 23 января 2018 года.

В первом 4G тендере намерена принять участия "большая тройка" мобильных операторов: Киевстар, Vodafone и lifecell. Год назад о рассмотрении возможности участия в тендере сообщала телекоммуникационная компания Vega (также как и ММДС Украина принадлежит СКМ).

Все мобильные операторы отмечали, что для внедрения 4G им больше подходит диапазон 1800 МГц, который обеспечивает большую площадь покрытия. Операторы надеются, что тендер в этом диапазоне пройдет сразу после первого тендера. Минимальная цена лотов в нем составит 4 млрд грн. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.